Das Thüringer Landeskriminalamt hat zwei Wohnungen in Nordthüringen und im Saale-Orla-Kreis durchsucht.

Ermittler des LKA suchten in Nordthüringen und im Saale-Orla-Kreis (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Im ersten Fall geht es um einen 27-Jährigen. Er soll im aktuellen Landtagswahlkampf in einem sozialen Netzwerk öffentlich zu schweren Straftaten gegen den Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck aufgerufen haben. Laut Polizei wurden bei dem Verdächtigen Beweismittel aufgefunden. Die Auswertung dauere noch an.



Im zweiten Fall wird einem 41-Jährigen vorgeworfen, sich illegal Schusswaffen beschafft zu haben. Der Mann war laut Polizei bereits als rechtsextrem motivierter Straftäter in Erscheinung getreten. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei nicht nennen und sprach von ermittlungstaktischen Gründen.