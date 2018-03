Die Thüringer Ermittler sind sauer. Auf einem Kundenkonto einer Bank in Frankfurt werden Anfang Februar im Laufe einer Woche 18.331 Euro von verschiedenen Privatpersonen aus Thüringen eingezahlt. Das Geld verschwindet innerhalb weniger Tage auf einem anderen Konto in den Niederlanden. Die Bank informierte sofort die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zollkriminalamtes. Diese ist, seit einer Reform des Geldwäschegesetzes in Deutschland, seit 2017 für die erste Bearbeitung solcher Verdachtsfälle zuständig. Doch es braucht einen Monat, bis von der FIU die Information bei den zuständigen Fahndern des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) ankommt. Zu spät, um noch einen Cent aufzuhalten und den Geldstrom genauer zu untersuchen.

30.000 Fälle stauen sich

Das Thüringer Landeskriminalamt Bildrechte: IMAGO Dieses negative Beispiel findet sich in einem internen Bericht des LKA an den Finanzausschuss des Bundestages, der MDR THÜRINGEN vorliegt und über den SPIEGEL-Online zuerst berichtete. Darin bemängeln die Ermittler, dass die neue FIU Geldwäscheverdachtsfälle nur schleppend bearbeite. Laut dem Papier sind es bundesweit 30.000 "Altfälle", die bei der FIU nur langsam abgearbeitet werden.



Für Thüringen und alle anderen Bundesländer könnte das fatale Folgen haben. Denn inzwischen hat die FIU aufgrund eines neuen Bearbeitungssystems angefangen, den Stau aufzulösen. In der Folge rechnen die LKA-Fahnder damit, dass mit einem Schlag alle Thüringen betreffenden "Altfälle" plus alle neuen Verdachtsfälle hier ankommen. Aktuell arbeiten in der entsprechenden Ermittlergruppe fünf Beamte. Das dürfte personell eng werden bei einem immer weiter steigenden Aufkommen von Geldwäsche-Fällen. 2012 gab es in Thüringen 435 Geldwäscheverdachtsfälle, 2016 waren es bereits knapp 750. Auch für das vergangene Jahr wird mit einer solch hohen Zahl gerechnet.

Berichte schlecht und mangelhaft

Doch nicht nur der Bearbeitungsstau bei FIU macht den Thüringer Fahndern Sorgen. Es ist auch die mangelnde Qualität der Berichte zu jedem einzelnen Fall. In dieser ersten Bewertung soll die FIU einschätzen, wie wichtig und ermittlungsrelevant eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige ist. Laut dem internen LKA-Papier bleibt am Ende die Ermittlungsarbeit aber bei den Vorort-Behörden der Länder hängen. Hintergrund dafür ist unter anderem, dass die FIU auf spezielle polizeiliche Dateien in den Bereichen Staatsschutz oder Organisierte Kriminalität nur eingeschränkt zugreifen darf, was zur Folge habe, dass die Fälle nur unzureichend und oberflächlich eingeschätzt würden, heißt es. Aufgrund dieser Fehleinschätzungen kämen manche Fälle schlicht zu spät bei den Länder-LKAs an.

Das durch die Verzögerung entstandene Informationsdefizit bei den Polizeien von Bund und Ländern stellt ein erhebliches Risiko für die innere Sicherheit dar. Internes Papier des Thüringer Landeskriminalamts

Die fehlerhaften Analyseberichte bedeuteten einen Qualitätsverlust bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Terrorfinanzierung, schreibt das LKA.

Reform macht es nicht besser

Aus diesem Grund sieht das Thüringer LKA in der Reform der Geldwäschebekämpfung vom Sommer 2017 keine Verbesserung. "Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass insbesondere mit der Ausweitung der Verpflichtung zu Geldwäscheverdachtsanzeigen es zu weiteren Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen wird."



In seinem Bericht an den Finanzausschuss des Bundestages geht das LKA noch einen Schritt weiter. Die Ermittler weisen darauf hin, dass auch der Verdacht der Strafvereitelung im Amt geprüft werden müsse. Das gelte dann, wenn sich die Bearbeitung der Fälle bei der FIU weiter verzögerten und so Straftaten nicht rechtzeitig aufgeklärt werden könnten.