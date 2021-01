Thüringen Ramelow spricht von Corona-"Fahrplan" bis Ostern

Ramelow kündigte an, dass das Thüringer Kabinett am Mittwoch über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz beraten werde. Er verwies unter anderem auf die Verpflichtung zum Tragen von medizinischen, also sogenannten OP-Masken, oder FFP2-Masken in bestimmten Bereichen wie im Öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften. "Wir müssen schauen, an welchen Stellen wir was verpflichtend vorschreiben wollen", sagte er. Nach seiner Vorstellung müsse mindestens das Tragen von medizinischen Masken in bestimmten Bereichen vorgeschrieben werden.