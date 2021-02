Der Freistaat ist mit einem Wert deutlich über 100 derzeit immer noch das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Deutschland. Der Stufenplan solle nun in einigen Punkten nachjustiert werden, kündigte Ramelow an. "Er ist dann Grundlage der Arbeit der Landesregierung." Ob er bereits Einfluss auf die nächste Corona-Verordnung haben wird, die am 20. Februar in Kraft treten soll, ließ er offen.