Bisher war allen Kindern mit jeglichem Husten- und Schnupfensymptomen der Zutritt in die Einrichtungen untersagt. Eltern mussten zu Kinderärzten, um sich bescheinigen zu lassen, dass es sich nicht um eine Covid-19-Erkrankung handelt. Das habe in den vergangenen Wochen zu einem regelrechten "Ansturm" auf die Kinderarztpraxen geführt und teils für chaotische Zustände gesorgt, so die Kassenärztliche Vereinigung (KV).