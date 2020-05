Corona-Beschränkungen Thüringer Kabinett beschließt weitere Lockerungen

Krankenhäuser, Pflegeheime, Senioren- und Behinderteneinrichtungen haben in den vergangenen Wochen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen und Schutzkonzepte erarbeitet. Dadurch soll es möglich werden, dass jede Patientin, jeder Patient, jede Bewohnerin und jeder Bewohner einer solchen Einrichtung Besuch bekommen kann. Und zwar durch eine festgelegte Person. Allerdings nur, wenn es aktuell in der der betreffenden Einrichtung kein aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt.

In der noch laufenden Spielzeit und bis zum 31. August 2020 wird es keine Theater- und Orchesteraufführungen im Innenbereich geben. Für Großveranstaltungen wird die in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen geltende Obergrenze von 1.000 Personen in Verbindung mit Leitlinien aus Hessen übernommen. Die Festlegung gilt zunächst bis zum 31. August.

Hier soll der nächste Schritt im Vierstufenplan initiiert werden. Er betrifft Kinder im Übergang zur Grundschule und deren Geschwister, sowie "die Ermöglichung eines temporären Besuches in einer Kindertageseinrichtung für jedes Thüringer Kind in einem flexiblen Modell" so die Staatskanzlei. In Abstimmung mit den Kommunen soll diese Stufe bis spätestens zum zweiten Juni abgeschlossen sein. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt hier bei den Kommunen.