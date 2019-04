Die Forderung von Thüringens Innenminister Georg Maier nach einem bundesweiten Löschhubschrauber-Pool hat Irritationen hervorgerufen. Das Medizinische Katastrophen-Hilfswerk Deutschland (MHW) zeigte sich verwundert darüber. Ein Sprecher sagte dem MDR, es gebe bereits einen solchen Pool an Lösch-Hubschraubern. Allein in Deutschland stehen laut MHW, einem Zusammenschluss privater Rettungsdienstunternehmen, 15 derartige Helikopter ziviler Firmen bereit. Über 30 sind es sogar, wie es hieß, wenn man zusätzliche Maschinen aus der Schweiz und Österreich hinzunimmt.

Weiteren Angaben zufolge sind die Hubschrauber jederzeit abrufbar, über eine Alarmzentrale in München. Das wisse auch das gemeinsame Lagezentrum des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Auf all dies ging das Thüringer Innenministeriums auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht direkt ein. Stattdessen verwies es auf den Behördenweg.

Danach muss sich ein betroffener Landkreis an das Thüringer Landeseinsatzzentrum wenden. Das nimmt dann Kontakt auf mit dem Lagezentrum des besagten Bundesamtes.

Innenminister Georg Maier verteidigte seine Forderung nach einem bundesweiten Löschhubschrauberpool am Freitagnachmittag. Maier sagte MDR THÜRINGEN, der Zivil- und Katastrophenschutz sei in erster Linie Aufgabe des Staates. Der müsse in Ostdeutschland mehr Hubschrauber für solche Zwecke stationieren. Als möglichen Standort schlug Maier den Flugplatz Altenburg-Nobitz vor.