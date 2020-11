Bundesmittel 100 Millionen Euro für Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten

Als einmalige Chance für das kulturelles Erbe Thüringens hat Thüringens Kulturminister Benjamin Hoff den Beschluss bezeichnet. 100 Millionen Euro Bundesmittel soll die Schlösserstiftung bekommen. Wie der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, mitteilte, hat das der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag beschlossen. Das Geld soll bis 2027 nach Thüringen fließen - vorausgesetzt das Land bringt den gleichen Betrag als Kofinanzierung auf. Laut Beschlussfassung sollen von den Investitionsmitteln in Thüringen bis zu 50 Millionen Euro für die Sanierung und weitere Entwicklung der Liegenschaften von Schloss Friedenstein eingesetzt werden.

Darüber hinaus erhält Thüringen laut Schneider für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 15 Millionen Euro Projektmittel, um damit besondere Vorhaben etwa in den Bereichen Digitalisierung, Konzeption, Forschung oder kulturelle Bildung zu unterstützen. Von 2022 bis 2027 sollen diese Projektmittel jährlich in Höhe von 7, 5 Millionen Euro aus Berlin nach Thüringen fließen. Allerdings sollen die Projektmittel in Thüringen auf verschiedene Kulturstiftungen aufgeteilt werden: 2 Millionen Euro pro Jahr sollen jeweils dem Lindenau-Museum in Altenburg und der Klassik Stiftung Weimar zugutekommen und jährlich 3, 5 Millionen Euro der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha.