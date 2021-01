Nach reichlich vier Wochen mit dünneren Notausgaben wegen eines Hackerangriffs erscheinen Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung wieder in vollem Umfang. Am Mittwoch wurden die Zeitungen erstmals wieder mit Lokalausgaben gedruckt.

TA-Chefredakteur Jan Hollitzer schreibt auf der Titelseite vom Mittwoch, die digitale Attacke vom 22. Dezember sei so massiv gewesen, dass es erst am Dienstag möglich gewesen sei, die Tageszeitungen wieder vollständig zu produzieren. Nur weil Mitarbeiter Überstunden gemacht und auf ihren Weihnachts- und Jahresurlaub verzichtet hätten, hätten seitdem überhaupt tägliche Ausgaben produziert werden können. Holllitzer kündigte zudem an, dass am Mittwoch die Bezahlschranke auf den Internetseiten der Zeitungen wieder aktiviert wird. Im Web waren seit dem Hackerangriff alle Beiträge kostenlos zu lesen. Normalerweise bieten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe nur einen Teil ihrer Inhalte gratis an.