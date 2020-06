Nach den aktuellen Lotto-Regularien muss der Jackpot in der 13. Ziehung ausgeschüttet werden, wenn in den zwölf Runden zuvor niemand das entsprechende Glück hatte. Dann ist beispielsweise auch keine Superzahl nötig. Für die nächste Ziehung am Samstag wird der Jackpot nun wieder zurückgesetzt, dann geht es in der obersten Gewinnklasse um etwa zwei Millionen Euro.