Staatliches Glücksspiel Verwendung Thüringer Lotto-Einnahmen soll transparenter werden

Abgesehen von den jährlich ausgeschütteten Lottomitteln an die Destinatäre in Höhe von rund 15,4 Millionen Euro können von jedem nachweislich ehrenamtlich tätigen Bürger oder einem gemeinnützigen Verein Lottomittel beim jeweils zuständigen Ministerium beantragt werden. Nach Angaben des Finanzministeriums erhalten dazu gemäß Kabinettbeschluss die einzelnen Ministerien am Anfang des Jahres jeweils einen Betrag von 200.000 Euro und die Thüringer Staatskanzlei 400.000 Euro. Dieses Geld stammt aus den nicht an die Destinatäre ausgereichten Überschüssen der Lotto-Gesellschaft in Höhe von jährlich rund zehn Millionen Euro, die direkt in den Landeshaushalt fließen und von dort an die Ministerien verteilt werden.