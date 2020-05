Seit dem 13. Mai dürfen sich in Thüringen die Mitglieder von zwei Haushalten in Wohnungen oder im Freien treffen - also etwa befreundete Paare, Verwandte oder zwei Familien. Die Personenzahl ist dabei nicht begrenzt. Einer privaten Grillfeier am Vatertag steht also nichts im Wege - wohl aber einem Ausflug im großen Freundeskreis.