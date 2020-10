Die Landesregierung ist weiter uneins über den Einsatz von Gift gegen die Feldmausplage auf Thüringens Feldern. Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) will sich jetzt am Nachbarland Sachsen-Anhalt orientieren. Dort dürfen Bauern Mäuse vergiften, wenn sie versichern können, dass es auf den betroffenen Ackerflächen keine Feldhamster gibt. Der Linken-Politiker will am Dienstag im Kabinett einen Entwurf aus seinem Haus beraten lassen, wie die dpa berichtet.