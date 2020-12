Oktober 2017: Am frühen Abend versammelt sich ein Trupp von mehr als 20, teils maskierten Männern in der beliebten Erfurter Kneipenmeile vor dem Restaurant "Wirtshaus Christoffel". Unter einem Vorwand locken sie den armenischen Inhaber vor das Lokal. Dann gehen mehrere Angreifer auf ihn und Angestellte los. Sie sollen Reizgas und Elektroschocker eingesetzt haben, heißt es später in der Anklage. Der Inhaber und weitere Angestellte werden erheblich verletzt. Zum Schluss werfen die Angreifer Steine, Stühle und Metallrohre auf den Eingang des Restaurants. Verängstigte Gäste verstecken sich unter den Tischen. Eine Überwachungskamera filmt das Ganze.



Der Angriff in der Michaelisstraße erregte wochenlang die Gemüter in der Öffentlichkeit und Politik. Eine Massenschlägerei mitten im Herzen der idyllischen Altstadt der thüringischen Landeshauptstadt? So etwas hatte es in dieser Form bislang nicht gegeben. Völlig enthemmt schlugen Gangster in Erfurt brutal auf ihre Opfer ein, wohlwissend, dass Zeugen sie beobachten und sie womöglich gefilmt werden. Vieles deutet auf einen Rivalitätskampf zwischen mindestens zwei verfeindeten Clans in Erfurt hin. Dafür spricht auch, dass der armenisch-stämmige Wirt als Hauptopfer später im Prozess 2019 nicht als Nebenkläger auftritt und lieber schweigt.



Angeklagt waren sieben Männer, vorneweg Martin U. Er soll die sechs weiteren Angeklagten und noch mindestens 15 andere Männer zusammengetrommelt haben. Alle Angeklagten wurde wegen Landfriedensbruchs verurteilt, der Hauptangeklagte zu drei Jahren und drei Monaten Haft. Die Revision gegen das Urteil laufen noch. Als Zuschauer im Gerichtssaal anwesend war Howo B.* Das Landeskriminalamt hält ihn für den mutmaßlichen Kopf eines armenischen Mafia-Clans in Erfurt. Howo B. war Angeklagter in einem spektakulären Verfahren um eine Mafia-Schießerei im Norden Erfurts. Im Sommer 2014 hatten rivalisierende armenische Mafiagruppen aus Erfurt, Leipzig und Berlin vor einem Spielkasino aufeinander geschossen. Zwei Beteiligte wurden schwer verletzt.



Seit mehreren Jahren häufen sich in Erfurt Meldungen über Mafia-Gewalt. Es wird aufeinander geschossen, Restaurants oder Luxusautos werden angezündet. Im Dezember 2016 kam es zu einem Brandanschlag auf ein Restaurant in der Erfurter Marktstraße. Im Sommer zuvor griffen Männer einen Moldawier mit Mistgabel, Hammer und Schreckschusspistole an einem FKK-Club an. Zu einer Prügelei kam es am Rande eines Boxkampfes zwischen Arthur Abraham und Robert Krasniqi im April 2017 in der Erfurter Messehalle. Mehrere Männer gingen auf den Boxer Karo Murat los, der als Gast zu dem Kampf gekommen war. Fast alle Angreifer waren auch bei der Mafia-Schießerei 2014 dabei.



MDR-Recherchen zeigen: Seit knapp zehn Jahren sind mindestens zwei armenische Mafia-Clans in Erfurt aktiv. Sie sind unter anderem im Drogen- und Falschgeldhandel verwickelt. Die armenische Mafia in Thüringen ist national und international genauso gut vernetzt wie die italienischen Clans. Und anders als bei der gehört der Einsatz von Gewalt auch in der Öffentlichkeit in ihr Repertoire.



* Name geändert