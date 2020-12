Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion will das Thema "Mafia in Thüringen" auf die Tagesordnung des kommenden Innenausschusses setzen. Der Innenpolitische Sprecher, Raymond Walk, sagte, Hintergrund seien neue Informationen über die kalabrische Mafia-Organisation Ndrangheta in Thüringen. MDR THÜRINGEN hatte am Dienstag öffentlich gemacht, dass die Zahl mutmaßlicher Mafia-Mitglieder und ihres Umfeldes größer ist, als bisher angenommen. Laut internen Ermittlungsakten gehen die Behörden von rund 70 Italienern aus, die dazu gehören könnten. Bisher hieß es, dass es gut ein Dutzend wären.