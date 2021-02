Nach einem Bericht des MDR und der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über Behördenpannen in einem Mafia-Verfahren fordern Thüringer Innen- und Justizpolitiker Aufklärung. Die Justizpolitikerin der SPD-Fraktion, Dorothea Marx, sagte, es müsse geklärt werden, was die Staatsanwaltschaft Gera bewogen habe, ein mit großem Einsatz betriebenes Ermittlungsverfahren auf halbem Wege abzubrechen.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Steffen Dittes, forderte vor allem Aufklärung über die Vernetzung mutmaßlicher Mafia-Mitglieder in Politik, Verwaltung und Justiz in Thüringen. Es müsse dringend aufgeklärt werden, was sich damals zugetragen hat, so der Linken-Politiker. Er erwarte von der Landesregierung aufzuklären und Sorge dafür zu tragen, dass alle Akten zu dem damaligen Verfahren gesichert werden. Das gelte auch für die Akten im Thüringer Verfassungsschutz, so Dittes.