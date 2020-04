DGB: Arbeitnehmerrechte in Corona-Zeiten bedroht

Neben der kleinen Pkw-Demo in Erfurt sind unter anderem auch in Eisenach, Jena und Pößneck kleinere DGB-Aktionen mit wenigen Teilnehmern geplant. Ansonsten findet die Feier zum 1. Mai diesmal ausschließlich im Internet statt. "Mit Anstand Abstand halt", heißt das Motto, unter dem der Deutscher Gewerkschaftsbund an diesem Freitag ab 11:00 Uhr mit Livestreams und Mitmachaktionen im Netz mobilisieren will. Geplant sind Talks, Interviews, Solidaritätsbotschaften und eine prominente musikalische Gästeliste mit Konstantin Wecker, Ute Lemper, Heinz-Rudolf Kunze, Mia und Dota.

Auch in Corona-Zeiten bleibe der 1. Mai der Internationale Tag der Arbeiterinnenbewegung, sagt Sandro Witt, Landesleiter des DGB-Büros in Thüringen. Für die Gewerkschaften sei der Schutz der Arbeitnehmer auch in Krisenzeiten das Wichtigste. Gerade durch manche Entwicklung in der Coronakrise gelte es, Druck auf Arbeitgeber und Politik auszuüben:

Sandro Witt, Landesleiter des DGB Büros in Thüringen und Vizevorsitzende des DGB Hessen-Thüringen. Bildrechte: Hanna Hoeft Arbeitnehmerrechte und soziale Standards seien durch die Forderungen einiger Wirtschaftsvertreter nach offenen Sonntagen im Einzelhandel und nach 12-Stunden-Arbeitstagen bedroht. "Wir halten dagegen und fordern die Politik auf, den Forderungen nicht nachzukommen", sagt Witt.

Bei der Kurzarbeit fordert der DGB in Thüringen weiter eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 beziehungsweise 87 Prozent (für Beschäftigte mit Kind) des Nettogehalts ab dem ersten Tag. Die große Koalition im Bund hat sich zum 1. Mai 2020 auf eine stufenweise Erhöhung geeinigt. Für die ersten drei Monate der Kurzarbeit sollen die bisherigen Kurzarbeitergeld-Sätze von 60 und 67 Prozent gelten. Ab dem vierten Monat würden 70 und 77 Prozent, ab dem siebten Monat dann 80 und 87 Prozent des Lohnausfalls gezahlt. Das reicht Witt nicht aus: "Für Arbeitnehmer laufen alle Kosten weiter. Das ist bei nur 60 Prozent des Nettolohnes auch für drei Monate oft nicht leistbar."

fordert der DGB in Thüringen weiter eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 beziehungsweise 87 Prozent (für Beschäftigte mit Kind) des Nettogehalts ab dem ersten Tag. Die große Koalition im Bund hat sich zum 1. Mai 2020 auf eine stufenweise Erhöhung geeinigt. Für die ersten drei Monate der Kurzarbeit sollen die bisherigen Kurzarbeitergeld-Sätze von 60 und 67 Prozent gelten. Ab dem vierten Monat würden 70 und 77 Prozent, ab dem siebten Monat dann 80 und 87 Prozent des Lohnausfalls gezahlt. Das reicht Witt nicht aus: "Für Arbeitnehmer laufen alle Kosten weiter. Das ist bei nur 60 Prozent des Nettolohnes auch für drei Monate oft nicht leistbar." Bei der Debatte um den Mindestlohn hält der DGB in Thüringen an einer Erhöhung auf 12 Euro fest. Die Mindestlohnkommission handelt gegenwärtig aus, in welchen Stufen die Lohnuntergrenze künftig erhöht wird. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus mahnen Arbeitgebervertreter derzeit zur Vorsicht. Worauf es neben dem Mindestlohn aber auch ankomme, sei ein Tarifvertrag in der Fläche, sagt Witt.

Manchen Erfolg habe man in der Corona-Zeit schon erzielt. So sei es durch Verhandlungen von Gewerkschaften mit Arbeitgebern in einigen Branchen gelungen, das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufzustocken. Gemeinsam mit Arbeitgebern würden im Dialog nun Hygienevorschriften, Abstandsgebote und Schutzmaßnahmen besprochen und geregelt. "Da wo die Arbeitgeber sich in Verbänden organisieren und die arbeitenden Menschen auch noch Gewerkschaftsmitglied sind, gelingt das auch", sagt Witt. Schwieriger sei es in Branchen, in denen gewerkschaftliche Organisation von den Arbeitgebern direkt oder indirekt bekämpft werde.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wurde 1949 gegründet. Erster Vorsitzender war Hans Böckler.



Unter dem Dach des DGB sind acht Einzelgewerkschaften der einzelnen Branchen und Wirtschaftsbereiche organisiert: IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), IG Metall (IGM), Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Gewerkschaft der Polizei (GdP), Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. (Verdi)

