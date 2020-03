Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat Mario Voigt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Wie die Fraktion am Montag bei Twitter bekanntgab, votierten 15 der 21 Abgeordneten für ihn. Drei hätten mit Nein gestimmt und drei sich enthalten. Einen Gegenkandidaten gab es nach Fraktionsangaben nicht. Voigt übernimmt den Posten von Mike Mohring, der sich nicht wieder zur Wahl gestellt hatte .

Der 43-jährige Voigt gehört dem Landtag seit 2009 an. Seit 2014 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU Thüringen. Zusätzlich zu seinem Landtagsmandat lehrt er als Professor für Digitale Transformation und Politik an der Quadriga-Hochschule in Berlin.