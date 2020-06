Im Dezember 2017, wenige Tage vor Weihnachten, steht ein bis in die Zehenspitzen angespannter junger Mann hinter einem roten Vorhang. Eine Bühnenuhr läuft runter. Noch dreißig Sekunden. Der Raum hinter der Bühne ist abgedunkelt. Für diese dreißig Sekunden ist Martin Kohlstedt mit sich und seiner Nervosität allein.

Dann geht der Vorhang und wie fremdgesteuert setzen sich seine Füße in Bewegung. Jeder Schritt hallt durch den großen Saal der Elbphilharmonie – jenes Hamburger Konzerthaus, das so gebaut ist, dass jeder Ton und jedes Geräusch unverfälscht und pur wirken kann.

Der Große Saal der Elbphilharmonie: von der Decke hängt der mondrunde Klangreflektor. Bildrechte: Michael Zapf Als Kohlstedt ins Licht tritt, schwillt Applaus auf den Zuschauerterrassen an. Die Knie werden ihm weich, doch irgendwie schafft er es in die Mitte des Saals, unter den großen Klangreflektor, der wie ein künstlicher Mond über der Bühne schwebt. Dort ist die rettende Insel; ein Klavier, ein Keyboard, die Synthesizer und ein kleiner Drehstuhl. Etwas hölzern verbeugt er sich, dann setzt er sich ans Klavier und der Saal wird ganz und gar still.

Klassik trifft Moderne

Heute ist Martin Kohlstedt einer der herausragenden Musiker Thüringens, der als Pianist Tourneen und internationale Konzerte spielt. Das Feuilleton feiert den 32-Jährigen als den Komponisten, der die Klassik in die Moderne übersetzt. In seinen Instrumentalstücken fließt das Klavier mit elektronischen Sounds ineinander. Musikkritiker verorten ihn deshalb in den Genres "Neoklassik" oder "Klassikrave". Er selbst sagt, ihm gehe es um die Reibung zwischen dem organischen und dem artifiziellen Klang.

Kohlstedt macht Musik, die von der herkömmlichen Pop- und Rockmusik so weit entfernt ist, wie die Erde vom Mond. Er schreibt keine radiokompatiblen Dreiminuten-Lieder. Er komponiert Themen, die diffuse Stimmungen beschreiben. Rund 30 dieser Melodie-Themen hat Kohlstedt zu "Modulen" ausgearbeitet. Bei Konzerten setzt er die Module wie Legosteine zu einem Klanggebäude zusammen. Jedes Thema wird beständig neu interpretiert, es verändert sich mit jedem Auftritt. Weil die Themen nie abgeschlossen sind, bekommen sie auch keine Titel, sondern Codes. Auf dem Plattencover seines letzten Albums "Ströme", welches er gemeinsam mit dem Leipziger Gewandhaus-Chor aufgenommen hat, heißen die Themen zum Beispiel "TARLEH" oder "KSYCHA". Was das bedeutet, muss jeder Hörer mit sich selbst ausmachen, denn darum geht es:

Es ist Instrumentalmusik und das ist etwas anderes, als wenn jemand über das Leben und die Liebe singt, man die Texte gut findet und sich damit identifizieren kann. In meiner Musik kommen die Leute mit sich selbst in Kontakt. Sie nutzen sie als Spiegel. Martin Kohlstedt

Versunken in die Musik: Martin Kohlstedt in seiner Weimarer Wohnung am Klavier. Bildrechte: MDR / Andreas Kehrer

Kindheit im Eichsfeld

Kohlstedt wächst in der 3.200-Seelen-Gemeinde Breitenworbis im Eichsfeld auf. Ein kleiner Soziokosmos in dem eine ländliche Bodenständigkeit, mit ostdeutscher Arbeitsethik und erzkatholischem Glauben verschmelzen. Leistung und Tradition sind Werte, die hier etwas gelten. Musik hingegen ist nur ein Beiwerk: Singen in der Kirche, Gitarre am Lagerfeuer oder Flöte spielen vor dem Weihnachtsbaum.

Gerade im leistungsgeprägten Eichsfeld ist Musiker sein, so was wie Astronaut zu sein. Lieber was Vernünftiges machen - das kriegt man eingetrichtert; von Großeltern, Tanten, Onkeln und der ganzen Familie. Martin Kohlstedt