Kirchgemeinden in Thüringen feiern ab Sonntag das Martinsfest. Viele Christen treffen sich am 10. November, um den Geburtstag von Martin Luther (1483-1547) zu feiern. Andere feiern den 11. November als Tauf- und Namenstag des Reformators, an dem auch der Heilige Martin, der Bischof von Tours, gewürdigt wird. Die Bräuche zum Martinstag sind daher regional auch sehr verschieden.

Martinstag in Erfurt

Auf dem Erfurter Domplatz treffen sich Menschen am Sonntagabend zu einem ökumenischen Gottesdienst. Sie erinnern dabei sowohl an den Heiligen Martin von Tours als auch an Martin Luther. Bereits in der DDR hatten sich an diesem Tag tausende Menschen mit Laternen zum gemeinsamen Gesang und Gebet auf dem Domplatz getroffen.

Bis heute wird Martini in der Stadt mit einem Martinsmarkt (Eröffnung um 12 Uhr) und einem Theaterspiel zur Geschichte des Heiligen Martin, der der Legende nach seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat, gefeiert. In diesem Jahr wird der Martinsmarkt vom Citymanagement veranstaltet, nachdem sich die Stadt aus finanziellen Gründen zurückgezogen hatte.

Martinstag in Eisenach

In Eisenach laden die Kirchengemeinden beider Konfessionen, die Stadt und das Lutherhaus gemeinsam zum vierten Martinsmarkt auf den historischen Eisenacher Lutherplatz ein. Der Markt bietet am Sonntag Allerlei für Kinder und Familien. Die Besucher können Kerzen ziehen, altes Kunsthandwerk wird gezeigt und regionale Produkte werden angeboten. Die Stände des Martinsmarktes sind bis 19 Uhr geöffnet. Die eigentliche Martinsfeier startet um 16:30 Uhr mit einem Gottesdienst.

In vielen Haushalten gibt es zum Martinstag Gänsebraten. Bildrechte: MDR/Jan Schönfelder In der Wartburgstadt gehört auch ein Lampionumzug fest zur Tradition. Als "Märzemännchen" verkleidete Mädchen und Jungen ziehen zudem von Haus zu Haus und erbitten für ihren Gesang Süßigkeiten. In Meiningen beginnt die ökumenische Martinsfeier am 11. November mit einer Andacht mit dem traditionellen Martinsspiel in der Stadtkirche. In Ranis (Saale-Orla-Kreis) zieht traditionell ein bunter Laternenumzug durch die Stadt. In der Geraer Johanniskirche wird ein Theaterstück über den Heiligen Martin aufgeführt.

Martinstag in Greußen