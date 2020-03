Deutschland und andere Mitgliedsstaaten der WHO (Weltgesundheitsorganisation) haben sich verpflichtet bis 2020 die Masern und Röteln auszurotten. Zwar ist die Zahl der Infektionen seit den 1970er zurückgegangen, aber eben noch nicht auf "null". Im vergangenen Jahr gab es nach Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts fünf Masernfälle in Thüringen. Als Grund nennt das Ministerium den fehlenden Impfschutz. Ziel ist eine Impfquote von 95 Prozent. Deutschland liegt mit 93 Prozent aber noch darunter. "Zwar haben 97,1 Prozent der Schulanfänger die erste Impfung bekommen. Aber bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung gibt es große regionale Unterschiede", heißt es auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums.

Nun kommt also die Pflichtimpfung ins Spiel. Was bedeutet das aber für Eltern? Die Masern-Impfpflicht betrifft erst einmal alle Kinder ab einem Jahr, die eine Gemeinschafts-einrichtung besuchen. Kinder, die neu in einem Kindergarten oder einer Schule angemeldet werden, müssen den vollständigen Masern-Impfstatus sofort nachweisen. Anders bei Kindern und Jugendlichen, die die Einrichtungen bereits besuchen. Hier müssen die Eltern den Impfnachweis erst bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. Auch ab 1970 geborene Mitarbeiter in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern müssen sich gegen die extrem ansteckenden Masern impfen lassen.