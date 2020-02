Die Thüringer Landeselternvertretung der Kindergärten hält die in Kürze in Kraft tretende Masern-Impfpflicht in Gemeinschaftseinrichtungen für sinnvoll.

"Die meisten Eltern finden das gut", sagte Landeselternsprecherin Juliane Worgt der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sorgen sich eher wegen des Wiederauftretens solcher Infektionskrankheiten." An die Vertretung seien bislang keine Anfragen oder Probleme von Eltern im Zusammenhang mit der Impfpflicht-Einführung gerichtet worden, sagte Worgt.

Masern-Impfpflicht Die Impfpflicht gilt ab dem 1. März. Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 2.500 Euro – für Schüler und Personal, die bereits an der jeweiligen Schulen sind, gibt es aber Übergangsfristen. Auch gegen Kindertagesstätten kann ein Bußgeld ergehen, wenn nicht geimpfte Kinder betreut werden.

Die meisten Kinder gegen Masern geimpft

Auch der Landeselternsprecher für die Schulen, Roul Rommeiß, sieht sich bisher nicht mit Anfragen oder Problemen wegen der Neuregelung konfrontiert. "Das ist alles recht ruhig." Die meisten Kinder in Thüringen seien ohnehin gegen Masern geimpft.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erfurt wiesen bei den Einschulungsuntersuchungen in Thüringen in den vergangenen Jahren 93 Prozent der Kinder, für die ein Impfausweis vorlag, einen vollständigen Masern-Impfschutz auf.

Bei Verstößen gegen Impfpflicht drohen Bußgelder

Die vom Gesetzgeber Ende 2019 beschlossene Masern-Impfpflicht in Kindergärten, Schulen, Horten und Kinderheimen tritt am 1. März in Kraft. Zunächst betrifft sie Kinder, die neu dort angemeldet werden. Für Kinder, die bereits eine Einrichtung besuchen, gilt eine Übergangsfrist bis Ende Juli 2021.

Kindergartenträger seien vom Land in einer Veranstaltung über die Neuregelung informiert worden, hieß es vom Deutschen Roten Kreuz, das in Thüringen 92 Kindergärten mit 5900 Plätzen betreibt. Für die Einrichtungen sei die Umsetzung durchaus eine organisatorische Herausforderung, sagte ein Sprecher. Ein höherer Verwaltungsaufwand sei zu erwarten. Ähnlich hatte sich kürzlich bereits die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geäußert.