Nach Ansicht von Thüringens CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, Manfred Grund, wird die sogenannte Maskenaffäre der Union schaden. "Hilfreich ist das nicht", sagte der Eichsfelder Bundestagsabgeordnete MDR THÜRINGEN mit Blick auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am kommenden Wochenende. Dafür müsse man kein Hellseher sein. Umso wichtiger sei, Verquickungen von Bundestagsmandat und Beratertätigkeit gegen Bezahlung künftig zu verhindern. Wie Grund sagte, wird die CDU-CSU-Fraktion in den nächsten Wochen einen Verhaltenskodex verabschieden. Dazu gehören nach seinen Angaben auch Sanktionen für Abgeordnete, die aus ihrem Bundestagsmandat Profit schlagen würden.