Coronavirus Thüringen bleibt bei Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr

Thüringen bleibt bei der Maskenpflicht im Einzelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Gesundheitsministerin Heike Werner sagte am Montag MDR THÜRINGEN, bis Ende August werde sich daran nichts ändern. Der Mund-Nasenschutz habe sich in Geschäften und im Personennahverkehr zum Schutz der Beschäftigten und der Kunden bewährt. Die aktuelle Corona-Verordnung der Landesregierung gilt bis zum 15. Juli. Am Dienstag will das Kabinett über die neue Verordnung entscheiden, die dann bis Ende August gelten soll.

Die aktuelle Debatte verunsichere unnötig, so Werner weiter. "Wir sehen an Beispielen aus der ganzen Welt, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Zahlreiche Studien belegen, dass das Virus sich insbesondere in Räumen gut verbreiten kann, in denen die Durchlüftung nicht ausreichend gewährleistet ist" so Werner wörtlich. Zudem könnten in den Bereichen des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Einzelhandels keine Kontakte erfasst werden.