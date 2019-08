Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring sieht die Debatte über ein mögliches Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen skeptisch. "Wir empfinden diese neuerliche Personaldiskussion als nicht sonderlich hilfreich", sagte Mohring am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die permanent nach innen gerichteten Debatten - egal von wem und welcher Gruppe innerhalb der CDU - taugen nur bedingt."

Mohring steht vor einer schwierigen Landtagswahl am 27. Oktober. Bildrechte: dpa

Mohring sagte: "Das Konzept der Volkspartei lebt vom Diskurs um den besten Weg und der Fähigkeit, diesen dann auch gemeinsam zu gehen". Ausschlussgründe nach dem Statut der CDU ließen sich aber nicht begründen. "Dann kann man der Partei und den Wahlkämpfern diese Diskussion auch ersparen!", so Mohring. Die Thüringer CDU steht vor einer schwierigen Landtagswahl am 27. Oktober. In Umfragen liegt die AfD im Land teils auf Platz zwei hinter der Linkspartei noch vor der CDU.