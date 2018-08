Gericht entscheidet über Mattstedt

Das Verwaltungsgericht Weimar hält die Sperrung des Veranstaltungsgeländes in Mattstedt aufrecht. Das bestätigte Innenminister George Maier MDR THÜRINGEN. Neonazis dürfen am Samstag weite Teile des Bereichs nicht betreten. Nun muss gegebenenfalls das Oberverwaltungsgericht über den Eilantrag der Veranstalter entscheiden. Die Polizei rechnet allerdings damit, dass dennoch Rechte aus dem gesamten Bundesgebiet in Mattstedt anreisen wollen. Das soll verhindert werden.