Rechtsrock-Konzert in Mattstedt geplatzt

Das geplante Rechtsrock-Konzert am Samstag in Mattstedt (Kreis Weimarer Land) ist geplatzt. Wie die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße mitteilte, haben die Organisatoren am Freitagabend damit begonnen, die Bühnentechnik abzubauen. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Weimar einen Eilantrag der Veranstalter abgelehnt, das Gelände doch noch nutzen zu können.