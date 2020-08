Thüringen Erinnern an Mauerbau vor 59 Jahren - und an die Opfer der deutschen Teilung

Sie besiegelte die deutsche Teilung - die Berliner Mauer. Am 13. August 1961 begann ihr Bau, an den vielerorts erinnert wird. In Thüringen mahnt Ministerpräsident Bodo Ramelow: "Kein Vergessen, kein Relativieren."