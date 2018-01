Sie war fast 16 Jahre unser Garten-Gesicht. Sie hat die Sendung im August 2000 mit aus der Taufe gehoben. Sie hat - bis auf ganz wenige Ausnahmen - jede Woche neue Pflanzen vorgestellt, Experten unzählige Pflegetipps entlockt und alles, was in und um den Garten herum schön und interessant ist, mit ihrer ganz eigenen Art präsentiert.

Dabei war ihr der Grüne Daumen nicht gerade in die Wiege gelegt. Als Stadtkind in Dessau geboren, war das Singen im Jugendchor Wernigerode ihr Steckenpferd. Das machte sie mit ihrem Chorleiterdiplom und den Studienabschlüssen in Germanistik und Sprechwissenschaft zu ihrem Beruf. Und auch als Claudia 1984 ihre Radiokarriere begann, ahnte sie selbst wohl nicht, dass ihr die Gartenarbeit - die sie im heimischen Garten schnell auch mal im Büro-Look erledigte - so ans Herz wachsen würde.