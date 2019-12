In einem alten Stadtilmer Spruch, dessen Ursprung nicht bekannt ist, heißt es: "Gallus, Anas, Pons et Turris, Fossa, Suile, Sunt, Ilmi - septem, Commemoranda poli." Eine frühe Übersetzung lautet: "Hahn, Ente, Brücke und Turm, Drache, Graben, Schweinestall sind die sieben Wunder Stadtilms."

Die mittlere Strecke führt am Haunberg entlang nach Kleinhettstedt , vorbei an der ehemaligen Stadtilmer Sprungschanze aus den 50er-Jahren. 600 Zuschauer verfolgten im Jahr 1960 die Wintersport-Kreismeisterschaften mit Spezialsprunglauf, Skilanglauf und Nordischer Kombination. Nach zirka sechs Kilometern erreicht man die Straußenfarm und die Kunst- und Senfmühle Kleinhettstedt. Zurück geht es auf der nördlichen Seite des Ilmtals über den Sommerberg nach Stadtilm.

Vom Markt steigt man über die Kellerbrücke steil hinauf in Richtung Berggaststätte "Wilhelmshöhe". Ein verschlungener Weg führt die Wanderer durch eine reizvolle Landschaft nach Geilsdorf und weiter in das Rundlingsdorf Gösselborn. Gemütlich wandert man dann nach Singen, wo die Museumsbrauerei Schmitt besucht werden kann. Weiter geht es in Richtung Singer Berg, der bis zum Abzweig nach Griesheim umlaufen wird. Wer Lust hat, kann den Umweg über die Bergspitze (582,6 M.ü.NN) nehmen und die wunderbare Aussicht über das Thüringer Land genießen. Ab Griesheim führt der Weg entlang des Ilmtalradwegs und über das Tannenreisig zurück nach Stadtilm.

