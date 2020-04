Im Schnitt hören pro Stunde rund 222.000 Menschen MDR THÜRINGEN. Früh sind das erheblich mehr, am Abend weniger. Das Landesprogramm des MDR in Thüringen hat damit wieder seinen Spitzenplatz unter den Thüringer Radioanbietern verteidigen können. Antenne Thüringen hören 127.000 und die Landeswelle 55.000 Personen in der Stunde. Top 40 hören 23.000 Menschen.