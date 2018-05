Die "Groß-Flugtage" in Arnstadt-Alkersleben Ende April 2012 versprachen ein voller Erfolg zu werden: Bilderbuchwetter über Thüringen und mit Matthias Dolderer ein Superstar der deutschen Kunstflug-Szene am Start. Dazu Softeis, Pizza und freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren. Die Veranstalter konnten mit vollen Kassen rechnen. Stattdessen endete der erste Flug-Tag mit einer Tragödie. Am Rand der Landepiste lagen die Trümmer einer einmotorigen Sportmaschine und die zerschmetterte Leiche von Martino W..

Fehler und Versäumnisse

Noch am Abend nahmen die Experten der BFU, der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ihre Arbeit auf. Mit ihrem Abschlussbericht "BFU3X025-12" ließen sich die Braunschweiger Zeit. Das Papier wurde erst im Februar 2017 - von der Öffentlichkeit unbemerkt - vorgelegt. In dem Bericht werden nicht nur Absturzursache benannt, sondern auch Fehler und Versäumnisse von Behörden und Fliegerkollegen.

Lücken im Flugbuch

Martino W. wurde 49 Jahre alt. Seine Lizenz zum Fliegen hatte er dreizehn Jahre zuvor gemacht und nach eigenen Angaben rund 600 Stunden in der Luft verbracht. Doch sein Flugbuch war lückenhaft: Die BFU stellt fest, dass in den Monaten vor dem Unglück das Flugbuch überhaupt nicht geführt wurde. Rund 200 Stunden, die W. vorgab, in 11 Monaten geflogen zu haben, waren von ihm nicht dokumentiert worden. Ob aus Schlamperei oder welchen anderen Gründen, bleibt offen.

Zweifel an Kunstflug-Ausbildung

Seit 2003 durfte sich Martino W. auch Kunstflieger nennen, nach einem dreimonatigen Kurs in Rudolstadt. Über dessen Qualität äußern die Experten der BFU "erhebliche Zweifel." Die Bundesstelle geht davon aus, dass die für die Ausbildung eigentlich vorgeschriebene Flugzeit "erheblich unterschritten wurde". Seine Unkenntnis wäre auch offenkundig geworden, wenn nicht gegen Richtlinien verstoßen worden wäre: Statt von einem Externen, sei W. von seinem Ausbilder geprüft worden.

Kein Hinweis auf Training

Nach Angaben der BFU-Experten ließ sich W.s Kunstflug-Erfahrung nicht exakt ermitteln. In seinen zwei lückenhaften Flugbüchern waren nach BFU-Angaben 44 Flüge mit dem Kürzel - „Kf“ – für Kunstflug versehen. Einige davon werten die Experten nur als Anflüge zu Kunstflug-Veranstaltungen.

Ein Kunstflug in Formation Bildrechte: colourbox Ein Training für Figuren, Rollen oder Formationsflüge war überhaupt nicht dokumentiert. Laut Akten der Thüringer Luftfahrtbehörde wurde dem Pilot auch nie ein Kunstflug unter 450 Meter Höhe genehmigt. Die BFU geht deshalb davon aus, dass W. einen solchen Flug auch nie trainiert hatte. Sein Kunstflug-Können stuft die Bundesstelle mit "sehr gering" ein und bescheinigt ihm „maximal Grundkenntnisse".

Ungeübt und Orientierung verloren

Am Unglückstag flog der gebürtige Jenenser in der „Kunstflugstaffel Thüringen“, die über dem Landeplatz Alkersleben gegen 16:30 Uhr ein Kunstflug-Programm in Formation präsentieren wollte. Wenige Minuten nach dem Start der vier Maschinen sahen hunderte Zuschauer mit an, wie Martino W. bei einer Flugrolle in circa 100 Meter Höhe in Senkrechtlage geriet und mit der Maschine neben der Landebahn zerschmettert. Die Bundesstelle stellt dazu fest:

Der Unfall war aufgrund der hohen Vorwärtsfahrt und Sinkrate bei der Kollision mit dem Erdboden nicht überlebbar. Stellungnahme der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Die BFU-Experten gehen davon aus, dass W. die Rolle fehlerhaft eingeleitet und in Rückenlage die Orientierung verloren hatte. Der eingeleitete Senkrechtflug sei ein bekannter Reflex ungeübter Piloten, heißt es im BFU-Bericht. In ausreichender Höhe bleibe eine solche Abfang-Aktion auch folgenlos.

Behörden genehmigen ungesehen

Reiner Bode von der Luftaufsicht Thüringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch die Thüringer Luftsicherheitsbehörde hatte die Kunstflugvorführungen auf 100 Meter über Grund genehmigt und damit deutlich unter der üblichen Mindesthöhe von 450 Meter für Kunstflug im Verband. Die Piloten mussten auch keinen ausreichenden Trainingsstand nachweisen. Reiner Bode von der Luftaufsicht des Landes erklärt die Großzügigkeit der Behörde mit dem "exzellenten Ruf der Staffel". Der damalige Teamchef gehört zu den "Fliegerlegenden". Sein Name hat Klang in der Szene. Er war Mitglied der erfolgreichen DDR-Kunstflug-Staffel. Davon waren auch die Thüringer Behörden nachhaltig beeindruckt.

Die Bundesstelle macht den damaligen Teamchef allerdings mitverantwortlich für das Unglück. Er habe den ungenügenden Trainingsstand seines Staffelpiloten W. nicht erkannt:

Für die BFU ist es nicht nachvollziehbar, dass der Teamchef mit seiner sehr großen Erfahrung...den Piloten...ein Programm mit einer Rolle in 150 bis 200 Meter fliegen ließ.

Am Abend des 30. April 2012 ist die Spurensicherung von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeschlossen, die Unglücksmaschine am nächsten Morgen abtransportiert. Die Flugtage werden von der Luftfahrtbehörde für beendet erklärt. Aus Pietätsgründen.

Konsequenzen aus dem Unglück

Die Kunstflugstaffel Thüringen geriet nach dem Vorfall in Turbulenzen. Der damalige Teamchef und die Staffel trennten sich im Streit. MDR-THÜRINGEN Anfragen, über den Vorfall zu reden, wurden abgelehnt oder nicht beantwortet.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt eröffnete von Amts wegen ein "Todesermittlungsverfahren zum Nachteil von Martino W".. Ein Jahr später wurde die Akte geschlossen. Strafrechtliche Ansätze gab es nicht oder sind inzwischen verjährt.



Das Land Thüringen reagierte auf erste Erkenntnisse zum Unglück mit einer Bund-Länder-Initiative. Drei Jahre sei daran gearbeitet worden, sagt Rainer Bode, mit dem Ziel, "Verantwortungswirrwarr zu beenden". Das Ergebnis liegt seit Herbst 2017 vor: Die überarbeiteten "Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder zur Genehmigung von öffentlichen Veranstaltungen nach §24 Luftverkehrsgesetz".

Auf Veranstalter von Flugs-Shows kommt nicht nur mehr Papier zu. Sie sollen nur noch dann mit einer Genehmigung rechnen können, wenn eigener "fliegerischer Sachverstand" vorhanden ist, und sie selbst in der Lage sind, das Können der startenden Piloten einzuschätzen. Dazu müssen sie Lizenzen lesen können und sich bei Bedarf im Vorfeld der Veranstaltung das geplante Kunstflug-Programm zeigen lassen.