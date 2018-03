Wie fing das alles an mit Ihnen und dem Bauhaus-Museum?

Ich habe ja sehr lange in Weimar gelebt und auch an der Bauhaus-Uni unterrichtet. Damit war das Thema immer präsent für mich. Und ich habe mich gefragt, warum sich die Stadt so wenig mit dieser radikalen Bewegung identifiziert, warum hat sich die Moderne ausgerechnet hier entwickelt und warum wurde sie vertrieben.



Den Standort fand ich auf Anhieb ziemlich verrückt. Aber eben auch sehr konsequent und ich muss die Stadt für diese mutige Entscheidung wirklich loben. Aber natürlich bringt das auch Konflikte mit sich. Dann kam der Wettbewerb und ich habe mir von Anfang an einen monolithischen Körper vorgestellt, aus weißem Beton mit sehr großen Öffnungen. Der Entwurf sollte schon monumentalen Charakter haben, der den Ort und die Situation bestimmt.

Und dann begann quasi schon das Fassaden-Problem?

Die letzten vier Teilnehmer des Wettbewerbs sollten auf Wunsch des Preisgerichts ihre Entwürfe überarbeiten. Ich habe die Fassade dann radikal verändert. Die Öffnungen, die Farbe und eben auch das Umfeld. Im Dialog zwischen der Fassade und dem Wasserbecken kam dann das Material Glas ins Spiel. Das hat die Jury schließlich überzeugt. Auch wenn von Anfang an klar war, dass eine Glasfassade teuer ist.

Gutes Stichwort. Die Kosten sind dann förmlich explodiert?

Ja. Mit den ersten Ausschreibungen 2015 hatten wir wirklich Pech. der Beton wurde extrem teuer, wir mussten neu ausschreiben. Da die Bauindustrie momentan in einer sehr stabilen Position ist, stiegen die Kosten noch mehr. Im letzten Herbst verlangte der Bauherr, diese Kosten deutlich zu senken.

Es wurde klar, dass das nicht über Einsparungen an Details gelingen konnte, sondern es war eine radikale Lösung nötig. Das gab uns aber andererseits auch die Chance, das Ganze zu überdenken. Mittlerweile gab es eine neue städtebauliche Situation, neue Ideale in der Architektur. Immerhin war ja das Projekt inzwischen schon sieben Jahre alt. Glasfassaden an Museen sind mittlerweile nichts Neues mehr.

Das heißt, sie waren nicht böse über die Entwicklung?