10. 316 Tage trennte die Berliner Mauer Ost- und Westteil der Stadt. Genau so lange ist die Mauer inzwischen "Geschichte".

Bilanz zum "Zirkeltag" Seit Mauerfall schwindet Thüringer Bevölkerung

Am Montag, den 5. Februar 2018, ist "Zirkeltag": An diesem Tag ist die Mauer zwischen Ost und West genau so lange weg, wie sie da war und Ost und West trennte: 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage. Ein Datum für kritische und wohlwollende Bilanzen.