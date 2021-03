Schon in ihrer Zeit als Krankenschwester hat Anette Mäder Erfahrungen mit medizinischen Masken gemacht: "Acht Stunden mit Maske im OP, das war ganz normal." Dass sie sich jetzt wieder so intensiv mit dem Thema befassen muss, hätte sie nicht gedacht. Seit 1996 lebt sie in Rudolstadt und arbeitet als Arbeitsschutz-Ingenieurin, erst angestellt, dann seit 2013 selbstständig.