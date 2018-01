Die medizinische Versorgung in Notfällen hat sich in Thüringen in einigen Regionen verschlechtert. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine kleine Landtagsanfrage der AfD hervor. Demnach brauchen Rettungsdienste vor allem in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten zu lange zum Einsatzort. Die sogenannten Hilfsfristen wurden 2016 in zehn von 18 Thüringer Rettungsdienstbereichen nicht eingehalten. 2014 waren es sechs Regionen, die die Auflagen nicht erfüllten.