In Thüringen können ab September mehr Ärzte und Psychotherapeuten arbeiten. Wie die Kassenärztliche Vereinigung am Mittwoch mitteilte, geht das aus dem neuen Bedarfsplan hervor, der jetzt in Kraft trat. Damit werde vor allem der ländliche Raum gestärkt und verhindert, dass Ärzte in benachbarte Städte abwandern. Das gelte für die Regionen um Weimar, Eisenach, Suhl und Sonneberg.