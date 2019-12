Die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben in Ostthüringen. Bildrechte: dpa

In Thüringen ist die Zahl ausländischer Häftlinge in den vergangenen drei Jahren spürbar gestiegen. Wie aus den aktuellen Statistiken des Thüringer Justizministeriums hervorgeht, stieg der Anteil der Gefangenen ohne deutschen Pass seit 2016 von 10 auf 17 Prozent. Insgesamt ist die Zahl der Inhaftierten jedoch gesunken. Saßen 2016 noch 1.657 Menschen in Thüringer Gefängnissen, sind es 2019 nur noch 1.541. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl ausländischer Häftlinge von 177 auf 263.



Der Bund der Stafvollzugsbediensteten erklärte, dass die Zahl ausländischer Häftlinge in Thüringen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt jedoch relativ gering sei. Unter den Häftlingen nichtdeutscher Herkunft sind in Thüringen insbesondere die Gruppen der Syrer, Polen, Afghanen, Algerier und Rumänen besonders stark vertreten.