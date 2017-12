Thüringen beschäftigt etwa 30.000 Beamte in Ministerien, in den Schulen, an den Gerichten und bei der Polizei. Sie alle können sich privat krankenversichern. Ihrem Dienstherrn wird damit der monatliche Arbeitgeberanteil in die Krankenkasse erspart. Wird einer der Beamten, Lehrer, Richter oder Polizisten aber dann krank, haben sie Anspruch auf so genannte Beihilfen von Seiten des Dienstherrn. Das Land bezuschusst dann Arzt- oder Krankenhausbehandlungen, auch so genannte Heilmittel wie Brillen oder auch Zahnersatz.