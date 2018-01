Crystal Meth verbreitet sich weiter Wieder mehr Drogentote in Thüringen

Das Bild, welches sich den Rettungssanitätern und den Polizisten geboten hatte, muss grauenvoll gewesen sein. Eine Leiche, stark verwest in einer Wohnung in Erfurt. Eine Frau, 34 Jahre alt, gestorben im vergangenen Jahr an einer Überdosis Schmerzmittel. Niemand hatte sie vermisst, niemand hatte es bemerkt. Erst als offenbar der Leichengeruch durch das Haus zog, wurde die Tote entdeckt. Sie war eine sogenannte "Langzeitkonsumentin". Was bedeutet, sie hatte seit vielen Jahren Drogen genommen. Sie gehört nun zu der traurigen Statistik, die jedes Jahr vom Landeskriminalamt erstellt wird. Geliefert werden die Daten zu den Drogenopfern von den sieben Polizeiinspektionen an das Landeskriminalamt. Dort werden sie erfasst, an das Gesundheitsministerium weitergegeben und in einem Bericht analysiert, der MDR THÜRINGEN vorliegt.

Demnach sind im vergangenen Jahr 15 Menschen an einer Überdosis oder den Folgeerkrankungen von illegalen Drogen gestorben, drei mehr als im Jahr davor. Wie zum Beispiel ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der Landespolizeiinspektion Gotha. Er litt seit Jahren an einer schweren Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Als er offenbar Kokain zu sich nahm, versagte der Körper. Er hatte aufgrund des andauernden Drogenkonsums bereits Hepatitis C und am Ende versagte das Herz. Trotz der Wiederbelebungsversuche konnte er nicht gerettet werden.

Crystal Meth: Aufputschmittel mit verheerenden Folgen für den Körper

Was in dem aktuellen Bericht zu den Todesfällen auffällt ist, dass viele der Opfer sogenannte Mischkonsumenten waren. In einer Reihe von Fällen war es eine Kombination aus der Aufputschdroge Crystal Meth, Alkohol und Beruhigungsmitteln, die zum Tod führte. Experten wie Dörte Peter beobachten dabei eine gefährliche Spirale bei den Abhängigen von Crystal Meth. Peter ist die Geschäftsführerin der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen. Seit knapp drei Jahren registriert sie eine Zunahme von Drogenabhängigen im Bereich von Methamphetaminen, zu denen Crystal Meth zählt. "Die Droge ist ein Aufputschmittel", sagt Peter. Sie euphorisiere für einen Moment und mache die Konsumenten "high". Doch die Folgen seien verheerend für den Körper. Das Herz, die Haut, die Schleimhäute oder auch das Gehirn würden stark geschädigt. Opferzahlen der Drogentoten 2017 nach Einzelmeldungen aus den Thüringer Landespolizeiinspektionen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schon 13-jährige Konsumenten in den Beratungsstellen

In vielen Fällen bekämen die Abhängigen schwere Psychosen und versuchten diese dann mit Beruhigungs- und Schlafmitteln in den Griff zu bekommen. Daraus entstehe ein hochgefährlicher Kreislauf aus Aufputsch- und Beruhigungsdrogen. So liest sich auch der interne Bericht zu den aktuellen Daten über die Drogentoten in Thüringen. Was Peter zudem große Sorgen macht, ist das Alter der Drogenabhängigen. Sie bekomme aus vielen Suchtberatungsstellen im Land immer wieder die Rückmeldung, dass schon 13- bis 14-Jährige in Kontakt mit Crystal Meth kämen. Nicht selten, so Peter, suchten in den Beratungsstellen verzweifelte Eltern Hilfe für ihre Kinder und sich selbst.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (LINKE) sind die Probleme durchaus bewusst. "Jeder Mensch, der infolge eines Drogenkonsums stirbt, ist einer zu viel", sagte Werner MDR THÜRINGEN. Zwar habe Thüringen ein gutes Angebot an Präventions- und Hilfsprogrammen. Doch die aktuelle Zahl der Drogentoten mache deutlich, dass es weiteren Handlungsbedarf gebe. "Wir dürfen Suchtkranke nicht ausgrenzen, sondern müssen ihnen Hilfe anbieten", so die Linken-Politikerin. Nach ihren Angaben stehen im geplanten Doppelhaushalt 2018/2019 rund eine Million Euro für Suchtprävention bereit.