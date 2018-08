Katastrophenschutzbericht: Thüringer Feuerwehr rettete über 900 Menschen das Leben

Einen deutlichen Anstieg mit plus elf Prozent gab es vor allem bei der Brandbekämpfung. Insgesamt mussten die Kameraden über 3.700 mal ausrücken, um ein Feuer zu löschen. Darunter waren vor allem Brände in Wohngebäuden und Wohnungen.

Bei den Einsätzen retteten die Feuerwehren über 900 Personen, 400 mehr als im Jahr 2016. Ingesamt kamen bei Bränden 18 Menschen ums Leben, 376 wurden verletzt. Damit wurde der Höchststand an Brandopfern aus dem Jahr 2016 sogar noch übertroffen. Damals waren 15 Menschen gestorben und 216 verletzt worden.



Wie schon in den Vorjahren ging im letzten Jahr auch wieder die Zahl der Feuerwehrleute zurück. Sie sank auf rund 33.800, das waren etwa 1,8 Prozent weniger als im Jahr 2016. Dafür stieg die Anzahl der Mitglieder in den Jugendfeuerwehren um fast fünf Prozent auf über 12.200.



Innenminister Georg Maier (SPD) wird den Brand- und Katastrophenschutzbericht am Montagvormittag in Gotha vorstellen.