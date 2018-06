Verkehrsunfallstatistik 2017: Zahl der Fahrraddunfälle steigt in Thüringen

In Thüringen verunglücken immer mehr Fahrradfahrer. Wie das Statistische Landesamt MDR THÜRINGEN mitteilte, waren im vergangenen Jahr knapp 1.800 Radfahrer an Verkehrsunfällen beteiligt. Das sind 3,5 Prozent mehr als 2016. Neun Radfahrer kamen letztes Jahr ums Leben - zwei mehr als im Vorjahr.

Neun Radfahrer kamen 2017 in Thüringen bei Unfällen ums Leben. Bildrechte: dpa

Hauptunfallursachen sind laut Verkehrsunfallstatistik Alkohol am Lenker, Vorfahrtsfehler, zu hohe Geschwindigkeit oder Fehler beim Abbiegen. Mehr als die Hälfte aller Unfälle wurden von den Radfahrern selbst verursacht. Besonders deutlich stieg die Zahl der Unfälle beim Überholen und zwar von 12 auf 21, also um 75 Prozent. Grund dafür ist die deutliche Zunahme von Fahrrädern mit Motorunterstützung - also E-Bikes und sogenannte Pedelecs, die eine wesentlich höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu motorlosen Fahrrädern ermöglichen.