Der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen sieht eine Ursache für fehlerhafte, angreifbare Ausschreibungen in einer "extrem schlechten personellen und fachlichen Ausstattung von Bauämtern", sagte Landesgeschäftsführerin Bettina Haase MDR THÜRINGEN. Die Folge sei mangelnde Sorgfalt. Viele Bauausschreibungen würden außerdem abgebrochen, weil sie auf jahrealten, überholten Preiskalkulationen beruhten. Haase sagte, nötig sei eine ehrliche, realistische Haushaltspolitik, "denn wir wollen nicht streiten, sondern bauen".

Insgesamt hat die Vergabekammer in diesem Jahr 112 Vergabeverfahren nachträglich untersucht. Unterlegene Bieter hatten die Nachprüfungen ausgelöst. Als Gründe gaben sie an, Ausschreibungen seien auf einzelne Unternehmen oder Produkte zugeschnitten gewesen, es gebe Zweifel an der Eignung des ausgewählten Bieters oder die Preiskalkulationen seien unrealistisch. Praktisch keine Rolle spielten hingegen der Mindestlohn und die Zahlung von Tariflöhnen bei den Nachprüfungen, sagte Behördensprecher Alexy.