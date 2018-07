Thüringen: Immer mehr Hassbotschaften gegen Polizei

In Thüringen wird immer häufiger wegen Hassbotschaften gegen die Polizei ermittelt. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres starteten nach Angaben des Innenministeriums 210 Ermittlungsverfahren wegen ACAB-Parolen. ACAB ist eine englische Abkürzung und bedeutet zu Deutsch etwa "Alle Polizisten sind Mistkerle". Damit gibt es bereits nach sechs Monaten mehr Strafanzeigen wegen solcher Hassbotschaften als im gesamten vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Straftaten gegen Thüringer Polizisten bleibt erhöht. Laut Innenministerium wurden 2017 1.175 Straftaten registriert. Das waren zwar 65 Straftaten weniger als 2016, aber immer noch 176 mehr als 2015. Zumeist ging es um Widerstand gegen Polizisten.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen ACAB-Schmierereien steigt in Thüringen. Bildrechte: MDR/Johanne Bischoff

Im vergangenen Jahr sind bei der Polizei 192 Strafanzeigen wegen Schmierereien eingegangen. In der ersten Jahreshälfte von 2018 waren es aber schon doppelt so viele wie jeweils in den Jahren 2014 und 2015. Das geht aus Zahlen des Thüringer Innenministeriums hervor. Diese hatte der CDU-Abgeordnete Raymond Walk dazu in einer kleinen Anfrage im Landtag abgefragt. Die Ermittlungen bei ACAB-Schmierereien laufen meist wegen Sachbeschädigung. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor etwa zwei Jahren entschieden, dass die Abkürzung nicht automatisch eine Beleidigung darstellt und von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.



Thüringer Polizisten werden nicht nur mit Beleidigungen, sondern auch mit körperlicher Gewalt konfrontiert. Im vergangenen Jahr wurden 1175 Straftaten gegen Polizei-Beamte registriert. Die Aufklärungsquote lag laut Innenministerium bei 99,4 Prozent. "In circa 80 Prozent der Fälle handelt es sich bei den Delikten um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefolgt von einfacher Körperverletzung", erläuterte die Landespolizeidirektion auf Anfrage. In zwei Fällen wurden Anzeigen wegen Straftaten gegen das Leben erstattet. 106 Polizisten wurden im vergangenem Jahr vorsätzlich verletzt.