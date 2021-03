Die Zahl der von den Landkreisen ausgegebenen Kleinen Waffenscheine ist 2020 in Thüringen erneut gestiegen. Wie aus einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervorgeht, besaßen Ende vergangenen Jahres 13.171 Thüringerinnen und Thüringer eine solche Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Das waren rund 1.200 und damit fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr . Der Anstieg lag allerdings unter dem von 2019 mit über 1.300 neuen Bescheinigungen.

Den höchsten Anstieg verzeichnete der Landkreis Gotha mit 116 neu erteilten Kleinen Waffenscheinen. In Erfurt waren es 80, im Unstrut-Hainich-Kreis 76. Den geringsten Anstieg gab es in Weimar mit 16 Kleinen Waffenscheinen.

Anlass zur Sorge bietet diese Steigerung aus Sicht des Thüringer Innenministeriums nicht. Es sei kein Fall bekannt, bei dem ein Inhaber eines Kleinen Waffenscheins in Thüringen wegen unsachgemäßen Umgangs mit diesen Gegenständen aufgefallen sei, heißt es in der Antwort der Landesregierung an den Landtag.