Das Verhalten von Polizisten stößt in Thüringen häufiger auf Kritik. Im ersten Halbjahr sind 94 Beschwerden bei der Polizeivertrauensstelle des Innenministeriums eingegangen. Das waren elf mehr als im gleichen Zeitraum 2018, wie Leiterin Meike Herz mitteilte. Kritik gab es ihren Angaben nach über lange Bearbeitungszeiten und das Auftreten gegenüber Geschädigten in Not. Außerdem seien Dienstgeheimnissen verletzt worden.

In fünf Fällen war das Verhalten der Polizisten so gravierend, dass von den zuständigen Polizeibehörden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Damit ist diese Zahl auf 22 gestiegen. Es gehe dabei auch um Vorwürfe der Strafvereitelung.

Die Vertrauensstelle dient seit Ende 2017 als Ansprechpartner für alle Bürger, die von polizeilichen Maßnahmen betroffen waren oder sind und Erörterungsbedarf haben. Betroffene können sich mit ihren Beschwerden per Telefon, E-Mail, Brief oder im persönlichen Gespräch an das Büro wenden, wo die Anliegen geprüft werden. Darüber hinaus können Beschwerden auch direkt an das Ministerium, die Landespolizeidirektion und die Landespolizeiinspektionen gerichtet werden.