Ein Radfahrer ist in Eisenberg nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw gestorben. Laut Polizei war der 56-Jährige am Freitagabend auf der Bundesstraße zwischen Bürgel und Eisenberg unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei, weil die Unfallursache bisher nicht klar ist. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Jochen Tack