Mindestens vier Menschen sind am Osterwochenende in Thüringen bei Motorradunfällen schwer verletzt worden. So fuhr ein 39-jähriger Biker am Ostersonntag bei Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) ungebremst auf eine Verkehrsinsel. Das Motorrad hob daraufhin ab und der Fahrer sowie seine 35 Jahre alte Mitfahrerin wurden in ein Gebüsch auf dem Kreisverkehr geschleudert. Beide wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Absperrung an einer Unfallstelle (Archivbild) Bildrechte: imago/Sabine Gudath Im Geraer Ortsteil Dorna verunglückte eine 20-Jährige am Sonntagnachmittag, als sie aus Richtung Brahmenau (Kreis Greiz) kommend auf die B2 auffahren wollte. Sie stürzte in der Kurve und verletzte sich dabei schwer.



Zwischen Dönges und Marksuhl (Wartburgkreis) verlor ein 43-Jahre alter Motorradfahrer in einem kurvigen Waldgebiet nach dem Überholen die Kontrolle über seine Maschine. Er kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wegen der Bergungsarbeiten war die B84 am Sonntagnachmittag kurzzeitig vollständig gesperrt.

Bereits am Gründonnerstag war ein 16 Jahre alter Biker im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden. Er hatte zwischen Ziegenrück und Remptendorf die Kontrolle über sein Motorrad verloren und rutschte in ein entgegenkommendes Auto. Der junge Motorradfahrer kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Im vergangenen Jahr waren drei Menschen zu Ostern bei Motorradunfällen ums Leben gekommen. Wegen der Corona-Krise hatten der ADAC und die Polizei in diesem Jahr dazu aufgerufen, auf Ausfahrten zu verzichten.