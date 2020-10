Auch die Mehrgenerationenhäuser in Thüringen hat der Lockdown im Frühjahr hart getroffen. Monatelang waren die Häuser zu. Kontakt zu Stammgästen und Beratung für Familien funktionierte nur per Telefon. Kurse, Theater, Kino, Vorträge und Feiern - alles fiel weg. Einnahmen durch Vermietung, Gastronomie und Teilnehmergebühren gingen verloren. Auch die mehr als 1.100 ehrenamtlichen Helfer bekamen kein Geld. Sie erhalten für ihre Arbeit zum Beispiel als Kursleiter bis zu 200 Euro monatlich. Bis jetzt ist das lockere Zusammenkommen von Jung und Alt in den offenen Treffs entsprechend der Hygienekonzepte kaum möglich, bedauert Anne-Kathrin Lange. Sie ist Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Mehrgenerationenhäuser und koordiniert das Bürgerzentrum Weimar-West. Speisen bietet sie hier nicht an, nur Getränke.