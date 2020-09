Die Südthüringer Landtagsabgeordnete Beate Meißner soll stellvertretende CDU-Landesvorsitzende werden. Der ehemalige Ost-Beauftragte Christian Hirte, der beim Parteitag am Samstag als Landeschef kandidiert, schlug Meißner für den Posten vor.

Eigentlich sollte statt Meißner die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg stellvertretende Landesvorsitzende werden. Wie die CDU bestätigte, hat Schweinsburg am Montag auf ihre Kandidatur verzichtet. In einem Schreiben an den designierten Landesvorsitzenden Christian Hirte begründete sie diese Entscheidung mit ihrer mutmaßlichen Alkoholfahrt im Juli.